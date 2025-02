Uczucie sytości po posiłku nie pochodzi jedynie z żołądka, odpowiada za nie również mózg, a konkretniej neurony proopiomelanokortynowe (POMC) w podwzgórzu - to one wysyłają sygnał, że powinniśmy przestać jeść. Badacze Max Planck Institute odkryli jednak, że mają one również drugą, dość zaskakującą funkcję. Oprócz informowania o sytości, wysyłają również sygnały do sąsiedniego obszaru mózgu - jąder przykomorowych wzgórza, uwalniający hormon zwany β-endorfiną.