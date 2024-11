Wiemy, że w stresie ludzie mają tendencję do wybierania tłustych potraw. Wcześniej pokazaliśmy, że tłuste jedzenie może zaburzać regenerację naczyń krwionośnych po stresie. W tym badaniu chcieliśmy sprawdzić, czy dodanie produktu bogatego we flawonole do tłustego posiłku złagodzi negatywny wpływ stresu na organizm

I jak pokazuje nowe badanie, produkty bogate we flawonole faktycznie wydają się dobrą strategią łagodzenia negatywnych skutków mniej zdrowych wyborów żywieniowych na układ naczyniowy . W jego trakcie 23 zdrowym dorosłym podano na śniadanie dwa maślane rogaliki z 10 g solonego masła, 1,5 plasterka sera cheddar i 250 ml mleka pełnotłustego oraz napój z kakao bogatego we flawonole lub o niskiej ich zawartości.

Badania wykazały, że zadanie stresowe powodowało znaczny wzrost tętna i ciśnienia krwi - podobny do stresu codziennego. Odkryto też, że jedzenie tłustych potraw z napojem ubogim we flawonole podczas stresu pogorszyło funkcjonowanie naczyń krwionośnych, co utrzymywało się nawet 90 minut po stresującym wydarzeniu. Natomiast napój z kakao bogatego we flawonole zapobiegał pogorszeniu funkcji naczyń krwionośnych po stresie i spożyciu tłuszczu.