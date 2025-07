Post przerywany działa lepiej niż liczenie kalorii? Nowe odkrycie naukowców

Intermittent fasting, czyli post przerywany, zyskuje coraz większą popularność jako metoda na utratę wagi i poprawę zdrowia. Wyniki badań wskazują, że szczególnie skuteczny może być post co drugi dzień, który nie tylko sprzyja redukcji masy ciała, ale także poprawia poziom cholesterolu i obniża stany zapalne w organizmie. Ważne jest jednak, by dostosować rodzaj postu do własnych możliwości i potrzeb oraz pamiętać o zdrowym odżywianiu w trakcie okien żywieniowych.