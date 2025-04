Pomyśl o zimnie, a spalisz tłuszcz. Brzmi abstrakcyjnie? Przełomowe badania przeprowadzone przez zespół naukowców w składzie Andrea Muñoz Zamora, Aaron Douglas, Paul B. Conway i inni, wskazują, że coś takiego faktycznie może mieć miejsce. Wyniki analiz obejmujących szeroko zakrojone testy zostały opublikowane w czasopiśmie " Nature ". Jak wykazali naukowcy, myślenie o doświadczeniach związanych z zimnem może aktywować reakcję organizmu związaną z termoregulacją i zwiększeniem metabolizmu . Jak to działa?

Zastosowano tu warunkowanie klasyczne z eksperymentu Pawłowa , czyli badania, które wykazało, że możliwe jest wyuczenie reakcji w odpowiedzi na skojarzenie z wybranymi bodźcami. Do tego wykorzystano optogenetykę, czyli technikę polegająca na kontrolowaniu aktywności wybranej grupy neuronów za pomocą światła, a także chemogenetykę, posługującą się specjalnymi receptorami działającymi na aktywność neuronów przez wiązanie się do nich specyficznych atomów.

To wszystko było potrzebne do oznaczania i aktywacji śladów pamięciowych związanych z zimnem - zmian pozostawionych w układzie nerwowym poprzez konkretne przeżycie lub bodziec, stanowiących bazę dalszego odtwarzania. Efekt badań był zaskakujący - nastąpiło zwiększenie metabolizmu. Myszy, które wróciły do środowiska, w którym wcześniej doświadczyły zimna, zwiększały swoje tempo metabolizmu, niezależnie od rzeczywistej temperatury otoczenia.