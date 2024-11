Jak wynika z badań opublikowanych na łamach Cryobiology, codzienna 5-minutowa sesja w komorze kriostymulacyjnej, schładzającej ciało do temperatury -90°C, ma zbawienny wpływ na jakość snu i samopoczucie. I chociaż większość z nas nie zainstaluje jej w domu, wyniki tych badań mogą prowadzić do lepszych terapii dla osób z problemami ze snem, a także pomóc w walce z przewlekłym stanem zapalnym lub wczesnymi objawami demencji.

Oprócz wydłużenia snu wolnofalowego, który jest kluczowy dla funkcji pamięci, naukowcy odnotowali poprawę nastroju i obniżenie poziomu lęku, a korzyści te były szczególnie widoczne u kobiet. Ich zdaniem to podstawa do tego, by dostosować dawkę zimna do płci, ale kwestia ta wymaga dalszych badań.