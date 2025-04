Hiszpańscy naukowcy przeprowadzili skany MRI mózgów 10 maratończyków (8 mężczyzn i 2 kobiet) przed i po ukończeniu 42-kilometrowego biegu. Wyniki pokazały wyraźne zmiany w markerach mieliny w istocie białej mózgu, czyli tam, gdzie jest ona najbardziej skoncentrowana. Od 24 do 48 godzin po maratonie uczestnicy badania mieli znacznie mniej mieliny w obszarach odpowiedzialnych za koordynację ruchową, funkcje sensoryczne oraz integrację emocjonalną . Po dwóch tygodniach zaobserwowano odbudowę mieliny, a po dwóch miesiącach poziom tej substancji wrócił do normy u sześciu uczestników, którzy kontynuowali badania kontrolne.

Badacze nazwali to zjawisko metaboliczną plastycznością mieliny i uważają, że może ono mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mózgu w warunkach ekstremalnego wysiłku. Do tej pory sądzono, że mózg unika spalania tłuszczu jako źródła energii, nawet w sytuacjach deficytu kalorycznego. Jednak badania na myszach wykazały, że w obliczu braku glukozy ich mózgi rzeczywiście zaczynają wykorzystywać mielinę jako rezerwę tłuszczową.

To może tłumaczyć, dlaczego po maratonie biegacze często mają wolniejszy czas reakcji i gorsze wyniki w testach pamięciowych - ich mózgi muszą przejść regenerację po okresie "głodówki energetycznej". Na szczęście zdolność do samonaprawy pozwala na stosunkowo szybki powrót do normy. Co jednak ciekawe, najnowsze ewolucyjnie części ludzkiego mózgu zawierają więcej mieliny niż starsze struktury, co sugeruje, że może ona odgrywać kluczową rolę w przystosowaniu się do trudnych warunków.