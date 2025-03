Psy mogą wywęszyć groźne bakterie. To przełom!

Naukowcy z Imperial College London pracują nad wykorzystaniem psów do wykrywania bakterii u pacjentów z mukowiscydozą. Dzięki swojemu niezwykle czułemu węchowi, mogą one pomóc w szybszym i mniej inwazyjnym diagnozowaniu infekcji płucnych, które są głównym zagrożeniem dla osób z tą chorobą. Co jednak istotne, system ten można rozszerzyć, aby psy wykrywały bakterie u dosłownie każdego.