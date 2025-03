Badanie wykazało, że ekspozycja na wysokie temperatury wiąże się z niższą łącznością w trzech sieciach mózgowych u dzieci w wieku 9-12 lat. Wysokie temperatury wpływały na sieci, które są związane m.in. z samooceną i kluczowe dla skupienia, percepcji środowiska i uczenia się. To może wpływać na funkcje takie jak uwaga, pamięć i podejmowanie decyzji .

- Chociaż nie twierdzimy, że te zmiany łączności w sieci neuronowej wywołane przez ekspozycję na ciepło bezpośrednio wywołują zachowania samobójcze, mogą one działać jako wyzwalacz u osób podatnych - wyjaśnia badacz Carles Soriano-Mas, jeden z autorów badania.

Wyniki wpływu temperatury na mózgi dzieci opublikowano w "Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry".