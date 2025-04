Podziękuj rodzicom. Twoja tkanka tłuszczowa zależy od miesiąca... poczęcia

Zespół naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego pod kierownictwem dr. Takeshiego Yoneshiro przeprowadził największe dotąd badanie dotyczące wpływu pory poczęcia na nasz metabolizm. Wyniki są naprawdę zaskakujące, bo wskazują, iż osoby poczęte w chłodniejszych miesiącach roku wykazują wyraźnie większą aktywność brunatnej tkanki tłuszczowej , która odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu ciepła, spalaniu energii i regulacji poziomu cukru we krwi.

Brunatna tkanka tłuszczowa (BAT), w przeciwieństwie do tej białej (odpowiedzialnej za magazynowanie energii), aktywnie spala kalorie, by generować ciepło. To właśnie jej większa aktywność była zauważalna u uczestników poczętych zimą - szczególnie u tych, którzy przyszli na świat po poczęciu między 1 stycznia a 15 kwietnia oraz 17 października a 31 grudnia.