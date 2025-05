PKP Intercity modernizuje tabor, na co przeznaczy miliardy złotych. Wśród planów zakupowych jest nabycie co najmniej nowych 300 wagonów . Wcześniej mogliśmy zobaczyć je z zewnątrz na wizualizacjach, a jak będą wyglądały w środku?

Wspomniane wagony dostarczy PKP Intercity poznański producent H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych . Prezes spółki zaprezentował wizualizacje przedstawiające wnętrze pojazdów podczas spotkania ze studentami. Dodał, że nie jest to sfinalizowany design, ale bliski tego, do czego dąży firma.

W trakcie prezentacji pokazano wnętrze wagonów 2. klasy oraz restauracyjnych . Na poniższym zdjęciu widać część przedziału pierwszego z pojazdów. Jak wyjaśnił Grzegorz Kucia, prezes H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych, nowe fotele nie będą miękkie , co jest spowodowane obowiązującymi normami przeciwpożarowymi i firma musi się do nich dostosować. Kolor jeszcze nie został wybrany i decyzja zapadnie z czasem.

Pasażerowie będą mogli liczyć na różne udogodnienia. Wśród nich wymienia się dostęp do Wi-Fi i gniazd USB, klimatyzację, nowoczesne oświetlenie oraz nowy system informacyjny , gdzie podróżni będą mogli uzyskać różne szczegóły dotyczące połączenia.

Kolejne zdjęcie prezentuje zarys wnętrza wagonu restauracyjnego. Na uwagę zasługują specjalne szczebelki oddzielające poszczególne sekcje. Ma to zapewnić większą intymność. Co z dostępnością sprzętu AGD? Tutaj Kucia nie ma dobrych informacji. Prezes firmy przekazał, że pod tym względem wysokie normy kolejowe spełnia tylko ekspres do kawy.