Kobieta dowodzi misją Sławosza na ISS. Kim jest Peggy Whitson?

W misję Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną wyruszyła czwórka astronautów z 4 różnych krajów i 3 kontynentów. Dowódczynią misji, w której bierze udział Sławosz Uznański-Wiśniewski, jest Peggy Whitson. To niezwykle doświadczona astronautka o bogatej karierze naukowej - nie tylko akademickiej, bowiem pracowała również w NASA i Axiom Space. Ustanowiła też kilka rekordów. Kim jest Peggy Whitson, czym dokładnie zajmowała się do tej pory i co robi na ISS?