Pomysł pomnika astronauty w Houston był czymś oczywistym. W końcu to miejsce, gdzie mieści się słynne Johnson Space Center przy ulicy NASA Road One. Centrum Załogowych Lotów Kosmicznych powstało w 1961 roku na potrzeby programu lotu na Księżyc. W 1973 roku zyskało przydomek Lyndona Bainesa Johnsona z Teksasu, 36. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W Centrum pracuje 15 tysięcy osób, w tym 110 prawdziwych astronautów.

Zdjęcie Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych w Houston powstało w 1963 roku jako część programu Apollo / NASA

Pracownicy Centrum od samego początku bardzo lubili robić krótkie wypady na posiłek do pobliskiego McDonald's. Restauracja szybko stała się kultowa dla turystów - to było miejsce, gdzie można było najczęściej spotkać astronautów, którzy latali w kosmos, a nawet spacerowali po Księżycu. Właściciele lokalu wpadli na pomysł, aby dla odwiedzających Houston zrobić jakąś atrakcję związaną z programem kosmicznym NASA. Dzięki temu powstał pierwszy pomnik astronauty z torebką frytek w rękach, który został postawiony w 1995 roku. Z miejsca stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Houston. Jego autorem był rzeźbiarz John Knott.





Reklama

Zdjęcie Pierwszy pomnik astronauty stanął w 1995 roku przed restauracją McDonald's przy NASA Road 1 w Houston w Teksasie, w pobliżu Space Center Houston i NASA Johnson Space Center. / (Źródło zdjęcia: Bent Fabrication Studio) / domena publiczna

W 2021 roku restauracja McDonald`s została przeniesiona w nowe miejsce przy 1320 E. NASA Parkway, co oburzyło wielu turystów. Do władz miasta przychodziły e-maile z pytaniem, gdzie jest "słynny pomnik astronauty z frytkami". W tej sytuacji nie było wyjścia. Powstał nowy, o wiele większy pomnik astronauty w skafandrze kosmicznym z misji Apollo i z logiem NASA na piersi. Oczywiście nie zabrakło frytek, które astronauta trzyma w lewej ręce. Wykonał go ten sam artysta, który stworzył pierwszy pomnik.



Zdjęcie Nowy pomnik astronauty Apollo przy restauracji McDonald's w Nassau Bay w Teksasie został odsłonięty w poniedziałek 19 lipca 2022 r., zaledwie dwa dni przed 53. rocznicą pierwszego lądowania na Księżycu Apollo 11.(Źródło zdjęcia: Miasto Nassau Bay)

Zbudowałem pomnik astronauty o wysokości 4 metrów, aby klienci i goście mogli zrobić sobie zdjęcie. Wiem, że miasto było zachwycone, że ten pomnik powrócił Ken Kades, szef restauracji McDonald's w Houston

Przy okazji ustawienia nowego pomnika "astronauty z frytkami" wyszła na jaw ciekawostka. Okazało się, że twórcą pomnika od lat pracuje dla NASA. To on tworzy pierwszą, pełnowymiarową makietą komercyjnej stacji kosmicznej Axiom Space. Władze miasta są zachwycone i w mediach społecznościowych zamieściły informację, że pomnik astronauty znowu stoi w Houston. Czeka na wszystkich, którzy chcą na jego tle zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie typu selfie.