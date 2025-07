Sławosz Uznański-Wiśniewski wylądował w Niemczech. Tutaj ma odzyskać formę

Sławosz Uznański-Wiśniewski po udanym powrocie na Ziemię trafił do Europy. Polski astronauta właśnie przyleciał do Kolonii w Niemczech, gdzie trafi od ośrodka należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi tu co najmniej kilka dni i w tym czasie ma odzyskać formę po misji w kosmos.