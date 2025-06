Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na ISS. Co będzie tam robił?

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy polski astronauta, który udaje się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Lot Polaka w kosmos to ogromne wyróżnienie dla kraju. Co Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie robił w trakcie pobytu na ISS w ramach Ax-4? W trakcie misji Ignis przeprowadzi eksperymenty, ale to nie wszystko.