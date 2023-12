W pobliżu Koloseum odkryto oszałamiającą starożytną mozaikę

Jak podaje włoskie Ministerstwo Kultury, wyjątkowa mozaika została odkryta w luksusowej kamienicy zlokalizowanej między Forum Romanum a zboczami Palatynu w Rzymie. Archeolodzy wskazują, że budynek posiadał kilka pięter i salę bankietową zaprojektowaną na wzór jaskini z fontanną, która zasilana była przez ołowiane rury osadzone w zdobionych ścianach. Wokół domu rozpościerał się także duży ogród.

Niezwykła starożytna mozaika, która zadziwia archeologów

Odkryta mozaika ma około 2000 lat i wykonana jest m.in. ze szlachetnego szkła, płatków białego marmuru, egipskich niebieskich płytek, różnych rodzajów muszli oraz innych kolorowych kamieni. Materiały te zostały wykorzystane do stworzenia obrazów pędów lotosu i liści winorośli, waz pełnych kwiatów, a także do przedstawienia stosów broni, celtyckich trąb, trójzębów, a nawet okrętów. Statki zmierzają przez fale do nadmorskiego miasta, które otoczone jest wieżami i portykami. Widać także niezwykle starannie wykonany nadmorski klif.

Naukowcy sugerują, że ostatnie elementy mogą wskazywać, że właścicielem niezwykłego domu był wysoko postawiony generał, który kierował żołnierzami zarówno na lądzie, jak i na morzu. Mógł to być także senator, który przedstawił w mozaice fragment podboju kolejnych ziem. Niewątpliwie właściciel posiadał bardzo wysoki status społeczny w dawnym rzymskim społeczeństwie. Włoski minister kultury Gennaro Saniuliano twierdzi, że nowoodkryta mozaika jest prawdziwym skarbem.

Dzieło zostało zbudowane w co najmniej trzech fazach mających miejsce między drugą połową II w. p.n.e. a końcem I w. p.n.e. Jak wskazują badacze, był to wyjątkowy okres, który obejmował ostatnie dziesięciolecia Republiki Rzymskiej i rządu Augustusa.