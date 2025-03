St. Augustine, założone w 1565 roku przez Hiszpanów, przez ponad dwa stulecia pozostawało pod ich kontrolą . Jednak na mocy traktatu paryskiego z 1763 roku, kończącego wojnę siedmioletnią, Hiszpania przekazała Florydę Wielkiej Brytanii w zamian za odzyskanie Kuby. Brytyjczycy rządzili tym terytorium przez dwie dekady, aż do 1783 roku, kiedy to - po zakończeniu amerykańskiej wojny o niepodległość - Floryda wróciła pod panowanie Hiszpanii.

Co więcej, historyczne mapy wskazywały na istnienie siedmiu brytyjskich redut wokół St. Augustine, ale brakowało dowodów archeologicznych potwierdzających te informacje. Odkrycie pierwszej z nich stanowi przełom w badaniach nad militarną przeszłością miasta i może prowadzić do kolejnych, będąc dla nich punktem odniesienia. A że St. Augustine jest też najstarszym nieprzerwanie zamieszkanym miastem założonym przez Europejczyków w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, to każde nowe odkrycie archeologiczne przyczynia się też do głębszego zrozumienia jego wielokulturowej historii.