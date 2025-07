Niesamowitego odkrycia dokonali badacze ok. 900 km na wschód od stolicy Turcji, Ankary - na płaskowyżu Tirisin w dzielnicy Gurpinar w Van. Badania, którymi kieruje archeolog prof. Rafet Cavusoglu z Uniwersytetu Van Yuzuncu Yil (YYU) we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dyrekcją Dziedzictwa Kulturowego Turcji, okazały się tam bardzo owocne.

Po wspinaczce zespół składający się z 12 archeologów, antropologów i historyków sztuki dotarł na płaskowyż i podczas badań powierzchniowych odkrył ruiny zamku i murów miejskich. Rozległy kompleks zamkowy znajduje się na wysokości ponad 3 tys. metrów n.p.m. To budowla z ponad 50 pomieszczeniami. Zamek otoczony jest murami o długości 4 kilometrów, a jego wnętrze skrywa tzw. zamek wewnętrzny - najprawdopodobniej dawną siedzibę administracyjną.

Płaskowyż Tirişin, bogaty w wodę i roślinność, od wieków przyciągał pasterzy - i, jak się okazuje, całe cywilizacje. Kierownik badań, prof. Rafet Cavusoglu podkreślił, że badacze byli zaskoczeni, widząc ogromne ruiny zamku z rozległymi murami na tak dużej wysokości, w okolicy, która od wieków wykorzystywana jest do wypasu zwierzyny.

- Zdjęcia z drona pokazują wyraźnie, że zamek miał ok. 50 pomieszczeń. Mury były natomiast kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców i wypasu zwierząt - mówi prof. Rafet Cavusoglu, cytowany w komunikacie "Anadolu Ajansi".

Znaleziska świadczą o intensywnym osadnictwie w tym rejonie, sięgającym mezolitu i neolitu. Badacze twierdzą też, że choć sam zamek pochodzi najpewniej z epoki żelaza, licząc ok. 2-2,5 tys. lat, to jest pewne, iż był ponownie zasiedlany aż do średniowiecza.