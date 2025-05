W lutym 2024 roku w Copler doszło do katastrofy, gdy potężne osuwisko zniszczyło część kopalni oraz pogrzebało dziewięciu górników. Według Associated Press runęło około 10 milionów metrów sześciennych ziemi. Z relacji pracowników kopalni wynika, że podczas rutynowych kontroli zauważono pęknięcia w obszarze hałdy i od razu zarządzono ewakuację. Niestety kilka osób zostało porwanych przez zsuwające się masy.

Czy tragedii można było uniknąć? Przeprowadzone dochodzenie wykazało pewne zaniedbania, a badacze zdecydowali się dokonać szerszej ekspertyzy. Naukowcy wykorzystali dane sejsmiczne i teledetekcyjne, m.in. satelitarną interferometrię radarową (InSAR), aby wyjaśnić to zajście. Studium wykazało, że miejsce osuwiska poruszało się powoli przez co najmniej cztery lata przed katastrofą, ze średnią prędkością deformacji wynoszącą 60 mm rocznie.

Długoterminowa powolna deformacja spowodowana działalnością górniczą, zwiększone ciśnienie w skałach z powodu opadów deszczu lub topnienia śniegu oraz strome zbocza to czynniki, które wpływają na tworzenie się osuwisk i konieczne są działania zapobiegające kolejnym tragediom. W dodatku Copler leży w regionie sejsmicznie aktywnym, w pobliżu uskoków północno- i wschodnioanatolijskich, co zwiększa ryzyko osuwisk. To jednak nie wszystko, co udało się ustalić. Inne miejsce na terenie kopalni wykazuje średnią deformację wynoszącą 85 mm rocznie. W tym przypadku istnieje dużo większe ryzyko skażenia środowiska cyjankiem, niż miało to miejsce przy poprzednim osuwisku. Podobny incydent miał też już miejsce w 2022 r., wtedy jednak usterce uległa część infrastruktury.