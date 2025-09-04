Rosja intensyfikuje badania nad technologiami przeciwdziałającymi starzeniu, wyznaczając ambitne cele. W maju 2025 roku Putin ogłosił plan zwiększenia średniej długości życia Rosjan do 78 lat do 2030 roku i 81 lat do 2036 roku, co ma "uratować 175 tysięcy istnień". Kluczową rolę odgrywa Michaił Kowalczuk, bliski współpracownik prezydenta, który promuje badania nad "lekarstwem na starość". Projekty te zyskały rozgłos na forum "Rosja i świat. Trendy zdrowej długowieczności" w Moskwie.

Co ciekawe, aktywnie zaangażowana w badania genetyczne finansowane przez państwo jest również córka Putina, Maria Woroncowa, która jest endokrynologiem. Obecnie przedstawiana jest jako liderka "laboratorium światowego poziomu". Woroncowa została laureatką prestiżowego grantu Rosyjskiego Funduszu Nauki (RNF), stając w jednym szeregu z najbardziej uznanymi naukowcami kraju.

W projekt długowieczności zaangażowana córka Putina

Choć szczegóły tych projektów są tajne, media niezależne, takie jak "The Moscow Times", donoszą o "obsesji" otoczenia Putina, a właściwie służb FSB, na punkcie długowieczności. Badania obejmują m.in. prace nad przedłużaniem życia komórek, co ma wspierać wizję prezydenta o wydłużeniu życia.

Wśród nietypowych metod stosowanych w Rosji jest wyciąg z poroża jelenia syberyjskiego, rzekomo używany przez Putina dla jego właściwości odmładzających. "The Times" jakiś czas temu donosił, że prezydent zażywa kąpieli z tego wyciągu, wierząc w jego skuteczność. Rosja nawet podpisała z Chinami porozumienie o eksporcie poroża reniferów, które w Chinach wykorzystywane jest do produkcji leków przeciwstarzeniowych i poprawiających potencję.

Rosja współpracuje z Chinami odnośnie nieśmiertelności

Współpraca z Chinami, liderem w biotechnologii, jest strategicznym elementem rosyjskich planów. Jednak relacje są napięte, chińscy hakerzy, jak donosi "The New York Times", atakują rosyjskie instytucje, próbując zdobyć dane technologiczne. Kontrowersje budzą też doniesienia o nieetycznych praktykach przeszczepów organów w Chinach, co rzuca cień na współpracę obu krajów.

Nie można tutaj pominąć chińskich badań nad hiperinteligencją, w tym projekt Darwin Monkey z tego roku, symulujący mózg makaka z 2 miliardami neuronów, oraz roboty sterowane sztucznymi mózgami z ludzkich komórek macierzystych, wskazują na zaawansowanie Chin w neurotechnologii.

Wielkie plany, ale wizja realizacji bardzo odległa

Pomimo ambitnych założeń, rosyjskie badania borykają się z problemami. Sankcje międzynarodowe i koszty wojny w Ukrainie ograniczają finansowanie, a eksperci, cytowani przez "Newsweek", wskazują na ogromne koszty nowoczesnych terapii. Brak przejrzystości w projektach budzi dodatkowe wątpliwości co do ich realności i etyki.

Władimir Putin, mając 72 lata, ściga się z czasem, by przedłużyć swoją władzę i życie Rosjan. Jego wizja "nieśmiertelności", wspierana przez badania córki i współpracę z Chinami, odzwierciedla globalny trend w nauce, ale pozostaje niepewna. Sukces zależy od postępu biotechnologii i skomplikowanej gry geopolitycznej.

