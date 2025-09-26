W nocy 10 stopni, a kaloryfery zimne. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?
Temperatury w nocy spadają już poniżej 10 stopni Celsjusza. Kiedy więc grzejniki w sezonie 2025/2026 będą ciepłe? Choć jesień zaczęła się 22 września, ciepłownie nie kierują się sztywnymi datami, a termometrem i decyzją zarządcy budynku. Dlaczego w twojej spółdzielni kaloryfery jeszcze nie grzeją, a u znajomych jest już ciepło?
Gorące lato za nami, chłód za oknem czuć coraz wyraźniej, a w głowach Polaków rodzi się kluczowe pytanie. Kiedy zacznie się sezon grzewczy 2025/2026?
Mimo że kalendarzowa jesień już się zaczęła, to uruchomienie kaloryferów w blokach nie ma sztywnej daty. Decyzja zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim od temperatury. Kiedy możemy spodziewać się ciepłych grzejników w 2025 roku?
Co to jest sezon grzewczy?
Początek sezonu grzewczego w blokach w Polsce jest ruchomy i uzależniony od paru czynników. Definicję sezonu grzewczego można znaleźć w rozporządzeniu ministra gospodarki z 2007 roku.
Zgodnie z zapisem, sezon grzewczy to "okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów".
Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?
Zazwyczaj rozpoczęcie sezonu grzewczego faktycznie wiąże się z nadejściem jesieni i ochłodzeniem (przełom września i października), ale konkretna data zależy od lokalnych warunków pogodowych oraz decyzji spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty czy zarządcy danego budynku.
Zwykle decyzja ta podejmowana jest, gdy przez kilka dni z rzędu temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10°C. Administracja zgłasza wtedy zapotrzebowanie na włączenie ogrzewania także ze względu na wnioski napływające bezpośrednio od mieszkańców.
W niektórych miejscach w Polsce kaloryfery w blokach już zaczęły grzać.
Jesteśmy gotowi już dziś uruchomić dostawy ciepła, a zainstalowana przez nas automatyka dostosowuje temperaturę dostaw ciepła do temperatury panującej na zewnątrz.
Kiedy kaloryfery przestaną grzać? Tu również data jest ruchoma, ale sezon grzewczy w Polsce zwykle kończy się w marcu lub w kwietniu.
Decyzję o jego zakończeniu również podejmuje administracja budynku.
Warto przy tym zwrócić uwagę na to, czy kaloryfery w domu są odpowietrzone. Ma to duże znaczenie, bo jeśli tego nie zrobimy, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego w mieszkaniu i tak będzie zimno. Odpowietrzanie przeprowadza się odpowiednio do rodzaju danego grzejnika. Warto zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych urządzeń.
