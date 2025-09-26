W nocy 10 stopni, a kaloryfery zimne. Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?

Spis treści: Co to jest sezon grzewczy? Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?

Gorące lato za nami, chłód za oknem czuć coraz wyraźniej, a w głowach Polaków rodzi się kluczowe pytanie. Kiedy zacznie się sezon grzewczy 2025/2026?

Mimo że kalendarzowa jesień już się zaczęła, to uruchomienie kaloryferów w blokach nie ma sztywnej daty. Decyzja zależy od kilku czynników, w tym przede wszystkim od temperatury. Kiedy możemy spodziewać się ciepłych grzejników w 2025 roku?

Co to jest sezon grzewczy?

Początek sezonu grzewczego w blokach w Polsce jest ruchomy i uzależniony od paru czynników. Definicję sezonu grzewczego można znaleźć w rozporządzeniu ministra gospodarki z 2007 roku.

Zgodnie z zapisem, sezon grzewczy to "okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów".

Kiedy zaczyna się sezon grzewczy?

Zazwyczaj rozpoczęcie sezonu grzewczego faktycznie wiąże się z nadejściem jesieni i ochłodzeniem (przełom września i października), ale konkretna data zależy od lokalnych warunków pogodowych oraz decyzji spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty czy zarządcy danego budynku.

Zwykle decyzja ta podejmowana jest, gdy przez kilka dni z rzędu temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10°C. Administracja zgłasza wtedy zapotrzebowanie na włączenie ogrzewania także ze względu na wnioski napływające bezpośrednio od mieszkańców.

W niektórych miejscach w Polsce kaloryfery w blokach już zaczęły grzać.

Jesteśmy gotowi już dziś uruchomić dostawy ciepła, a zainstalowana przez nas automatyka dostosowuje temperaturę dostaw ciepła do temperatury panującej na zewnątrz.

Kiedy kaloryfery przestaną grzać? Tu również data jest ruchoma, ale sezon grzewczy w Polsce zwykle kończy się w marcu lub w kwietniu.

Decyzję o jego zakończeniu również podejmuje administracja budynku.

Odpowietrzanie grzejników zależy od ich rodzaju. Warto zwrócić uwagę na tę procedurę, by później nie mieć problemów. 123rf.com 123RF/PICSEL

Warto przy tym zwrócić uwagę na to, czy kaloryfery w domu są odpowietrzone. Ma to duże znaczenie, bo jeśli tego nie zrobimy, mimo rozpoczęcia sezonu grzewczego w mieszkaniu i tak będzie zimno. Odpowietrzanie przeprowadza się odpowiednio do rodzaju danego grzejnika. Warto zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych urządzeń.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Kary za zimny kaloryfer Polsat News Polsat News