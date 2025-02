Zdjęcie z tajnego wahadłowca X-37B. Czekaliśmy na nie 15 lat

Karolina Majchrzak

X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) to wyjątkowy projekt stworzony przez firmę Boeing i obsługiwany przez Siły Kosmiczne USA (USSF). Od momentu swojego pierwszego lotu w 2011 roku, otoczony jest aurą tajemniczości i trudno się dziwić, bo to zdalnie sterowany statek kosmiczny wielokrotnego użytku, zaprojektowany do operacji na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), czyli wysokości od 240 do 800 km nad Ziemią.