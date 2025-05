E-papierosy. Czy naprawdę są bezpieczniejsze od tradycyjnych?

Dane z amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wskazują, że odsetek młodych osób korzystających z e-papierosów wzrósł z 3,7 proc. w 2020 roku do 4,5 proc. w 2021 roku. Okazało się również, że aż 30% dorosłych przyznaje, że pali je na zmianę z tradycyjnymi papierosami. To podkreśla potencjalne zagrożenie związane z równoczesnym używaniem obu produktów.