W niedawno opublikowanym artykule naukowym badacze wykazali, że osoby, które używają elektronicznych papierosów, są bardziej narażone na wystąpienie cięższych objawów zapalenia płuc, aniżeli osoby niepalące i palące standardowe wyroby tytoniowe. Wykorzystywanie e-papierosów do wapowania e-płynów tworzy "unikalną reakcję zapalną" w płucach.

Używanie e-papierosów, w ostatnich latach, szczególnie i tzw. młodych dorosłych znacznie wzrosło. Według powszechnej opinii ich wykorzystywanie jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Jednakże naukowcy stwierdzili, że papierosy elektroniczne mogą wywołać zapalenie płuc, a także zwiększają prawdopodobieństwo chorób płuc. Badacze podkreślają ponadto, że nie został jeszcze przeanalizowany ich długoterminowy wpływ na ludzkie zdrowie.

Nowe badania dotyczące e-papierosów

Naukowcy w swoich analizach wykorzystali nowy rodzaj radioznacznika, 18F-NOS, by porównać zapalenie płuc występujące m.in. u użytkowników e-papierosów i palących tradycyjne papierosy. Badacze podkreślają, że znacznik tego rodzaju był wcześniej stosowany do badania stanu zapalnego u palaczy, lecz płynące z tego wnioski były ograniczone.

Jak powiedział dr Reagan Wetherill z University of Pennsylvania w Filadelfii: - iNOS jest enzymem, który ulega nadmiernej ekspresji u użytkowników e-papierosów i palaczy papierosów i jest związany z ostrymi i przewlekłymi chorobami zapalnymi. To sprawia, że jest to istotna metoda do obrazowania molekularnego m.in. zapalenia płuc.

W ramach badań uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy: użytkowników e-papierosów, palaczy tradycyjnych papierosów i osoby niepalące. Wykorzystano 18F-NOS PET, by porównać zaplenia płuc, które wystąpiły u pacjentów.

Uzyskane wyniki, sugerują, że użytkownicy e-papierosów przechodzili zapalenie płuc o wiele gorzej, aniżeli osoby z pozostałych dwóch grup. Ponadto naukowcy stwierdzili, że używanie elektronicznych papierosów może zwiększać stan zapalny tego organu.

- Odkrycia te dostarczają pacjentom dodatkowych dowodów na temat potencjalnie szkodliwego wpływu używania e-papierosów na płuca. Nasza praca rozwija to, co obecnie wiadomo na temat wpływu używania e-papierosów na zdrowie układu oddechowego i zapewnia lepsze zrozumienie szkód i redukcji szkód związanych z używaniem e-papierosów w porównaniu z tradycyjnym paleniem papierosów - powiedział Wetherill.

Naukowcy stwierdzają również, że rośnie rola wykorzystywania obrazowania molekularnego do zrozumienia skutków używania e-papierosów. Tego typu analizy mogą być wyjątkowo przydatne do mierzenia i wykrywania potencjalnych szkód patofizjologicznych, które są powiązane z papierosami elektronicznymi. Wyniki badań zostały opublikowane w Journal of Nuclear Medicine .