Elon Musk szykuje potężną odpowiedź na model ChatGPT

Nad Twitterem będzie czuwał rywal ChatGPT

Zakup przez niego Twittera miał na celu zakończenie serwowanej tam permanentnej cenzury przez środowiska lewicowe. Przypomnijmy, że na masową skalę banowały one konta należące do osób określających się jako zwolennicy konserwatyzmu i prawicy. Obecnie Musk dąży do ustabilizowania sytuacji oraz zwiększenia zysków generowanych przez platformę.

Eksperci uważają, że szef SpaceX może sądzić, że wiele problemów natury politycznej i obyczajowej można rozwiązać za pomocą potęgi sztucznej inteligencji, która będzie służyła ludziom i będzie to czyniła w sposób obiektywny, co nie jest możliwe w przypadku ludzi. Na razie opracowane systemy AI bardzo często bywają rasistowskie oraz bardzo radykalne w swoich ocenach i wypowiedziach, ponieważ karmione są informacjami z globalnej sieci, która jest przepełniona negatywnymi treściami.