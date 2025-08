Starodawne pozostałości to nie tylko ślady tego, co ludzie jedli lub ofiarowywali bogom - to złożone chemiczne ekosystemy. Ich badanie pozwala zrozumieć, jak te substancje zmieniały się z czasem i otwiera drzwi do przyszłych badań nad starożytną aktywnością mikrobiologiczną i jej potencjalnymi zastosowaniami