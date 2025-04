Samsung i Android 15. Kiedy aktualizacja twojego telefonu?

Android 15 wszedł w etap ogólnej dostępności 3 września 2024 roku, ale nawet teraz, po 7 miesiącach, znajduje się dopiero na kilku procentach urządzeń z Androidem. Tradycyjnie jako pierwsze otrzymały go niedługo po premierze smartfony Google Pixel. A co z Samsungami? Wiemy już, które modele Samsunga dostały aktualizację do systemu Android 15, a które mają ją zaplanowaną - i kiedy ona nadejdzie. Sprawdź dokładne listy poniżej.