Samsung wypuścił dużą aktualizację One UI 7, ale napotkano poważne błędy.

Aktualizacja została wstrzymana globalnie z powodu problemów z firmware'em.

Niektóre urządzenia już zainstalowały One UI 7 i działają bez problemów, ale Samsung przygotowuje hotfix dla użytkowników.

One UI 7 ma wprowadzać nowe funkcje, w tym wsparcie dla sztucznej inteligencji, ale powrót do normalnego toku aktualizacji może potrwać.

Samsung wstrzymał uaktualnienie do One UI 7 dla smartfonów z serii Galaxy S24. Przyczyną jest odkrycie poważnego błędu w stabilnym wydaniu firmware'u (oprogramowania układowego). Natura tego buga nie jest znana, ale usterka okazała się na tyle znacząca, że koreański producent wycofał z serwerów i tak już opóźnioną aktualizację na całym świecie. Część użytkowników zdążyła ją jednak zainstalować.

Problem dotyczy nie tylko telefonów Galaxy S24 series. Producent wstrzymał też udostępnianie wydania Androida 15 na urządzenia Galaxy Z Flip 6 oraz Fold 6 w Europie i Korei Południowej. Jeśli przed blokadą zdążyliście zainstalować One UI 7, to możliwe, że nic się nie stanie. Na jednym z naszych telefonów w redakcji GeekWeeka pobraliśmy to uaktualnienie i urządzenie działa jak gdyby nigdy nic. Wiemy natomiast, że dla tych użytkowników Samsung szykuje dodatkową aktualizację naprawczą (hotfix).

One UI 7 Beta Program wystartował w grudniu 2024 roku, czyli z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Trwał on też znacznie dłużej niż zwykle, bo aż 4 miesiące. Tak długi okres beta testów mógł zapewnić Samsungowi wystarczająco dużo czasu na wykrycie i usunięcie błędów. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Tym razem poważny bug trafił "na produkcję", czyli do wydania ogólnodostępnego, którego udostępnianie zaczęło się 7 kwietnia 2025 roku.

Samsung nadal zmaga się z Androidem 15. Kto już go udostępnił?

Choć u wielu użytkowników aktualizacja One UI 7 nie wywołała żadnych błędów, to niektórzy zgłaszają, że po jej instalacji nie mogą odblokować telefonu (zarówno w wariancie Snapdragon, jak i Exynos). Trudno zrozumieć, jak przez tyle miesięcy producent nie był w stanie namierzyć tak krytycznego błędu, biorąc pod uwagę, że testy trwały w wielu krajach i obejmowały szereg urządzeń.

One UI 7 skupia się na odświeżeniu interfejsu użytkownika z dużym udziałem sztucznej inteligencji. Asystent AI pomaga m.in. pisać wiadomości, edytować filmy czy szukać restauracji. Nakładka na Androida ma też zapewniać więcej opcji personalizacji i kontroli.

Samsung nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia ani o wstrzymaniu aktualizacji, ani o naturze błędu. Usunięcie aktualizacji z serwerów jest jednak jasnym sygnałem.

Podczas gdy Samsung nadal zmaga się z Androidem 15, to wielu innych producentów zdążyło już go udostępnić na część swoich urządzeń. Zaliczają się do nich Motorola, OPPO, OnePlus, Honor, Nothing i Realme. Co więcej, niektórzy wypuścili już nawet aktualizację Android 16 beta, wliczając w to Xiaomi, OnePlus i Honor.

