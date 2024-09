Spis treści: 01 Samsung i Galaxy AI

02 Nowe urządzenia, nowe zasady

03 Coraz więcej do płacenia

Samsung i Galaxy AI

Jak twierdzi Samsung, Galaxy AI zostało stworzone po to, aby ułatwiać nam życie. I coś w tym jest, bo spośród wszystkich narzędzi sztucznej inteligencji, koreańskiej firmie projekt wyszedł bardzo dobrze i jest jednym z najlepiej wdrożonych na rynku - zwłaszcza mobilnym.

Pierwsze urządzenia z nowymi możliwościami zaprezentowano na początku tego roku przy okazji premiery serii S24. Później przyszedł czas na aktualizacje nieco starszych modeli, debiut Fold i Flip czy tablety. I okazuje się, że nadchodzą zmiany, o które najpewniej nikt z nas nie prosił. Tak się składa, że przynajmniej część ze wspominanych funkcji może wkrótce być... płatna.

Nowe urządzenia, nowe zasady

O sprawie dowiedzieliśmy się na skutek premiery Samsunga Galaxy S24 FE i Galaxy Tab S10. W komunikatach marketingowych znalazło się miejsce na krótkie, choć znaczące ogłoszenie:

Opłaty mogą być naliczane za niektóre funkcje AI pod koniec 2025 roku. Fragment komunikatu prasowego

Wydaje się jasne, że w ten sposób Samsung chce przygotować użytkowników na wprowadzenie opłat za Galaxy AI, które praktycznie na pewno zagoszczą w urządzeniach firmy. Nie ma znaczenia, że do tej pory można było korzystać z nich bez opłat - dodatkowe abonamenty wkrótce się pojawią. Pozostaje niewiadomym, jakiego zakresu usług będą dotyczyć.

Coraz więcej do płacenia

Możemy jednocześnie stwierdzić, że idą nowe czasy korzystania z rewolucyjnych usług producentów - takie, w których wiele opcji jest skrytych za dodatkowymi abonamentami i mikropłatnościami. Gracze stykają się z tym od dawna, a w świecie mobilnym producenci stawiają powoli istotne kroki. Przykładem może być chocby Huawei, który dostęp do zaawansowanych funkcji apki Zdrowie ukrył za abonamentem.

Z jednej strony w porządku - usługi premium to coś, na co można wydać pieniądze. Ale co, jeżeli podstawowe funkcje również będą płatne? Nadal nie wiemy, jaki zakres Galaxy AI będzie wiązać się z ponoszeniem kosztów. A od premiery tej technologii o płaceniu nie było mowy...