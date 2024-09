Samsung Galaxy S24 FE zaprezentowany. Znamy polskie ceny telefonu

Samsung Galaxy S24 FE po serii przecieków w końcu doczekał się oficjalnej premiery. Ile kosztuje nowy telefon w Polsce oraz co ma do zaoferowania? Rzućmy sobie najpierw okiem na ceny.

Polskie ceny modelu Samsung Galaxy S24 FE

Samsung podał już ceny modelu Galaxy S24 FE na wybranych rynkach, ale nie w Polsce. Jednak wystarczyło tylko "pokopać" trochę w rodzimych sklepach z elektroniką i na stronie jednego z nich udało się znaleźć konkretne kwoty. Wymagają one jeszcze potwierdzenia, ale powinny prezentować się następująco:

Reklama

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB - 3199 zł

Samsung Galaxy S24 FE 256 GB - 3449 zł

Zdjęcie Smartfon Samsung Galaxy S24 FE. / Samsung / materiały prasowe

Kwoty są więc zbliżone do poprzednika, czyli modelu S23 FE z 2023 r. Sprzedaż w Polsce ma rozpocząć się za tydzień (4 października) i wtedy przekonamy się, czy powyższe kwoty okazały się sprawdzone. Przy okazji poznamy ofertę na start. Producent przygotował do wyboru pięć wariantów kolorystycznych obudowy. Warto dodać, że w opakowaniu z telefonem zabraknie ważnego elementu. Jest nim ładowarka, którą trzeba będzie nabyć osobno.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który ma większy i jaśniejszy ekran od poprzednika. Zdecydowano się na 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalną zwiększono do 1900 nitów. Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor Koreańczyków i jest to czip Exynos 2400e.

Zdjęcie Samsung Galaxy S24 FE ma 6,7-calowy ekran AMOLED. / Samsung / materiały prasowe

Smartfon ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem z OIS i 50-megapikselowym sensorem. Teleobiektyw oraz kamerę ultraszerokokątną połączono z 8- i 12-megapikselowymi czujnikami. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 10 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o pojemności 4700 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Do wyboru będą dwie wersje sprzętowe - 128 lub 256 GB pamięci na dane. W obu rozmiar pamięci RAM jest ten sam (8 GB). Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z One UI 6. Nie zabrakło także funkcji z pakietu Galaxy AI, w tym Circle to Search, tłumaczeń na żywo, asystentów czatu i notatek czy tłumacza nagrań dźwiękowych.