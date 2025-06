Wśród atrakcji Noe Parku znajdą się oceanarium, palmiarnia, kino 7D oraz interaktywne dioramy z fauną, florą i… aniołami. Wszystko to w otoczeniu bujnej zieleni i specjalnie zaprojektowanych alejek spacerowych. Centralnym punktem kompleksu będzie budynek stylizowany na Arkę Noego. Będzie to miejsce poświęcone edukacji przyrodniczej i kulturowej, z elementami multimedialnymi.

Na teren parku będzie można dojechać z łatwością dzięki bliskości trasy S7, a dla zmotoryzowanych zaplanowano parking o powierzchni 1 hektara. Bilety kosztują od 5 zł (dla dzieci do lat 3) do 69 zł (bilet normalny). Obiekt oferuje także bilety rodzinne i zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a ceny wejściówek online są niższe niż te w kasach.

Noe Park to kolejny przykład na to, że Polska rozsmakowała się w parkach rozrywki. Po opisywanym niedawno na GeekWeeku Hossolandzie, olbrzymim kompleksie na Pomorzu z motywami historyczno-przygodowymi, Skarżysko zyskuje własną odpowiedź na globalny trend łączenia edukacji z rozrywką. Noe Park wyróżnia się jednak silnym zakorzenieniem w symbolice religijnej i ekologicznej. To coś, czego próżno szukać w klasycznych lunaparkach. Choć w tym przypadku nieopodal jest silny konkurent. Choć nieco inny tematycznie, to Bałtowski Kompleks Turystyczny także stawia na łączenie edukacji przyrodniczej z rozrywką i każdego roku przyciąga ogromne liczby turystów. W tym przypadku jednak oryginalna tematyka może zadecydować o sukcesie.