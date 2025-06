Park rozrywki Hossoland ogłosił, że zostanie otwarty jeszcze w czerwcu 2025 roku. Choć dokładna data nie została podana, wiadomo, że sprzedaż biletów już ruszyła, a na nowej stronie internetowej parku dostępna jest promocja obowiązująca od 12 do 17 czerwca. Wśród nowości pojawił się także długo wyczekiwany bilet ulgowy dla dzieci do 120 cm wzrostu.

Park zajmuje 40 hektarów w pobliżu miejscowości Brojce, tuż przy drodze S6. Podzielono go na cztery tematyczne krainy: Miasto Syrenki, Królestwo Baltambrya, Krainę Wikingów i Smoczą Dolinę Kopalni. Łącznie powstanie tam 50 atrakcji oraz 75 budynków.

Cennik: od 1 zł do 599 zł

Park ujawnił też pełny cennik biletów. Najwięcej, bo 599 zł, trzeba będzie zapłacić za wejściówkę całoroczną - niezależnie od sezonu. Dla osób planujących kilkudniowy pobyt przygotowano bilety 2-dniowe (259-299 zł) i 3-dniowe (359-399 zł). Bilety jednorazowe kosztują od 149 zł w sezonie niskim do 169 zł w sezonie wysokim. Dzieci do 85 cm wzrostu wejdą za darmo, a do 120 cm za 129 zł.