Spis treści: 01 Nowości od Samsunga

02 Kiedy One UI 7?

03 Co przyniesie nowa nakładka?

Nowości od Samsunga

Samsung ma obecnie ręce pełne roboty, bo już niedługo odbędzie się prezentacja nowych składaków producenta, a z tej okazji na urządzenia z Androidem trafi nowa wersja nakładki systemowej. Nie ma jednak mowy o wersji 7, a nieco usprawnionej "szóstce", czyli One UI 6.1.1.

Wszystkie informacje na jej temat zostaną ogłoszone najpewniej na nadchodzącym wydarzeniu Galaxy Unpacked. Te odbędzie się już pod koniec lipca i zobaczymy na nim kilka nowych urządzeń. Standardowo będzie miejsce na składaki, czyli nowe telefony Galaxy Flip i Fold, ale nie tylko. Na pewno nie zabraknie charakterystycznego pierścienia, czyli Galaxy Ring, o którym wiemy już całkiem sporo.

Kiedy One UI 7?

Wielu fanów czeka jednak na prawdziwie nową wersję, czyli One UI 7. Kiedy Samsung zdecyduje się wypuścić nową nakładkę własnego autorstwa? Zdaniem analityków, przyjdzie nam na to trochę poczekać, bo pierwszeństwo mają, póki co nowe telefony i soft z nimi związany. Jak podaje redakcja SamMobile, najwcześniej będzie to mieć miejsce dopiero w listopadzie 2024 roku.

Oznacza to zatem premierę na parę miesięcy przed nową serią flagowców Galaxy S25 - ta zostanie pokazana w okolicach stycznia i lutego 2025 roku.

Co przyniesie nowa nakładka?

Chociaż do premiery nowej nakładki Samsunga pozostało sporo czasu, to wiemy mniej więcej, czego możemy się po niej spodziewać. Kilka najważniejszych elementów zostało streszczonych przez portal gizchina.com już jakiś czas temu:

Pionowa szuflada aplikacji - przejście z poziomej Lepsza optymalizacja energii Wprowadzenie nowych funkcji ochrony prywatności Ulepszony tryb Pro w aparacie Więcej możliwości konfigurowania ikon

Czeka nas zatem swego rodzaju standard, czyli lepsza prywatność, więcej opcji konfiguracji i bardziej rozbudowany tryb aparatu.

