Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Inwestycja, która nabiera kształtów

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce jest częścią nowej linii, która znacząco skróci czas przejazdu pociągów z Krakowa do Nowego Sącza. Budowa trwa od kilku miesięcy i dziś na miejscu inwestycji pojawił się premier Polski Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce częścią inwestycji Podłęże - Piekiełko

W trakcie wizyty w Męcinie premier Donald Tusk podkreślił ogromne znaczenie tej inwestycji. Nie tylko w skali regionu, ale też całej Polski. Samo wydrążenie tunelu pochłonie ponad 750 mln złotych, a łączny koszt budowy szacuje się na 1,9 mld złotych.

Tutaj mówimy o zupełnie nowym śladzie kolejowym. To będzie zupełnie nowa linia kolejowa, która otwiera szanse dla Krakowa, Nowego Sącza, Zakopanego, Mszany. Dziesiątki miejscowości

Obecnie podróż z Krakowa do Nowego Sącza pociągiem trwa około dwóch i pół godziny. Po oddaniu nowej inwestycji czas ten skróci się do godziny.

Budowany tunel pod Pisarzową jest częścią dużego projektu kolejowego Podłęże - Piekiełko, na który przeznaczono miliardy złotych. Linia kolejowa nr 622 sprawi, że podróż z Krakowa do Zakopanego potrwa zaledwie 90 minut.

Najdłuższy tunel kolejowy wywiercą tarcze TBM Jadwiga i Kinga

Na potrzeby inwestycji sprowadzono z Chin dwie ogromne tarcze TBM, które nazwano Jadwiga i Kinga. Mniejsza z nich rozpoczęła prace kilka miesięcy temu i drąży odcinek ewakuacyjny o średnicy 4 metrów. Do tej pory udało się wywiercić ponad 750 metrów.

Większa maszyna TBM wywierci główny odcinek. To ogromny kolos o łącznej wadze 2534 ton i tarczy o średnicy 11 metrów. Wiercenie tunelu ma potrwać około 10 miesięcy. Jego całkowita długość to 3750 metrów.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wywiercą tarcze TBM sprowadzone z Chin. Podłęże - Piekiełko/Facebook materiały prasowe

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje między Męciną a Mordarką. Warto dodać, że w planach jest budowa jeszcze dłuższej konstrukcji tego typu. Mowa o 10-kilometrowym tunelu, który będzie częścią nowej linii kolejowej budowanej przez CPK. To inwestycja, która będzie gotowa dopiero za kilka lat. Ten drążony w Małopolsce powinien zostać oddany do użytku najpóźniej w 2027 r.

Na miejscu budowy jest także olbrzymi dźwig Herkules, który wykorzystano w trakcie składania maszyn TBM w całość. Te z racji ogromnych rozmiarów były transportowane do Małopolski w częściach.

