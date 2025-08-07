Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Inwestycja, która nabiera kształtów

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce budowany jest obecnie w Małopolsce i jest to część dużego projektu o nazwie Podłęże - Piekiełko. Dziś w Męcinie pojawił się premier Donald Tusk, który podkreślił znaczenie tej inwestycji. Jak powstaje najdłuższy tunel kolejowy w Polsce i kiedy będzie gotowy?

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Premier Donald Tusk o inwestycji.
Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Premier Donald Tusk o inwestycji.Facebook/Podłęże - Piekiełkomateriały prasowe

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce jest częścią nowej linii, która znacząco skróci czas przejazdu pociągów z Krakowa do Nowego Sącza. Budowa trwa od kilku miesięcy i dziś na miejscu inwestycji pojawił się premier Polski Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce częścią inwestycji Podłęże - Piekiełko

W trakcie wizyty w Męcinie premier Donald Tusk podkreślił ogromne znaczenie tej inwestycji. Nie tylko w skali regionu, ale też całej Polski. Samo wydrążenie tunelu pochłonie ponad 750 mln złotych, a łączny koszt budowy szacuje się na 1,9 mld złotych.

Tutaj mówimy o zupełnie nowym śladzie kolejowym. To będzie zupełnie nowa linia kolejowa, która otwiera szanse dla Krakowa, Nowego Sącza, Zakopanego, Mszany. Dziesiątki miejscowości 
powiedział podczas spotkania z mediami w Męcinie premier Donald Tusk.

Obecnie podróż z Krakowa do Nowego Sącza pociągiem trwa około dwóch i pół godziny. Po oddaniu nowej inwestycji czas ten skróci się do godziny.

Budowany tunel pod Pisarzową jest częścią dużego projektu kolejowego Podłęże - Piekiełko, na który przeznaczono miliardy złotych. Linia kolejowa nr 622 sprawi, że podróż z Krakowa do Zakopanego potrwa zaledwie 90 minut.

Najdłuższy tunel kolejowy wywiercą tarcze TBM Jadwiga i Kinga

Na potrzeby inwestycji sprowadzono z Chin dwie ogromne tarcze TBM, które nazwano Jadwiga i Kinga. Mniejsza z nich rozpoczęła prace kilka miesięcy temu i drąży odcinek ewakuacyjny o średnicy 4 metrów. Do tej pory udało się wywiercić ponad 750 metrów.

Większa maszyna TBM wywierci główny odcinek. To ogromny kolos o łącznej wadze 2534 ton i tarczy o średnicy 11 metrów. Wiercenie tunelu ma potrwać około 10 miesięcy. Jego całkowita długość to 3750 metrów.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wywiercą tarcze TBM sprowadzone z Chin.
Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wywiercą tarcze TBM sprowadzone z Chin.Podłęże - Piekiełko/Facebookmateriały prasowe

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje między Męciną a Mordarką. Warto dodać, że w planach jest budowa jeszcze dłuższej konstrukcji tego typu. Mowa o 10-kilometrowym tunelu, który będzie częścią nowej linii kolejowej budowanej przez CPK. To inwestycja, która będzie gotowa dopiero za kilka lat. Ten drążony w Małopolsce powinien zostać oddany do użytku najpóźniej w 2027 r.

Zobacz również:

Tunel kolejowy pod Śnieżką? Wraca pomysł na nietypową inwestycję.
Technologia

Tunel kolejowy pod Śnieżką? Wraca pomysł na nietypową inwestycję

Dawid Długosz
Dawid Długosz

Na miejscu budowy jest także olbrzymi dźwig Herkules, który wykorzystano w trakcie składania maszyn TBM w całość. Te z racji ogromnych rozmiarów były transportowane do Małopolski w częściach.

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowaniaContent Studio

Najnowsze