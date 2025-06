Pociągi wróciły do Karpacza wcześniej w tym miesiącu i nastąpiło to po 25 latach przerwy. Władze samorządu Dolnego Śląską chcą iść za ciosem i pociągnąć linię kolejową jeszcze dalej - do Czech. Problem jednak w tym, że na drodze jest Śnieżka i inne szczyty Karkonoszy. Dlatego pod uwagę bierze się tunel kolejowy, który zostałby wydrążony pod największą górą regionu.