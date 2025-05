Odkryj niezwykłe tunele w Polsce. Poczujesz się w nich jak ptak

Agnieszka Boreczek

Wyobraź sobie, że latasz, ale bez kupowania biletów na samolot, czy wkładania uprzęży spadochronu. Za to ze sporą dawką adrenaliny. To właśnie oferują tunele aerodynamiczne — czyli nowoczesne wehikuły spełniające marzenia o lataniu w stylu bohaterów Marvela. Lot w tunelu aerodynamicznym to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej ekscytujących form rekreacji oraz treningu fizycznego dostępnych w Polsce. Odpowiednia niemal dla wszystkich i gwarantująca niezapomniane wspomnienia. Dla kogo jest odpowiednia i gdzie można jej spróbować? Już co najmniej kilka polskich miast może pochwalić się obecnością tuneli aerodynamicznych.