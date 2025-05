Starship wraca do gry. Kiedy 9. lot rakiety SpaceX?

Starship to największa rakieta świata, nad którą pracuje SpaceX. Firma Elona Muska jakiś czas temu wstrzymała testy konstrukcji, co było wynikiem nieudanego lotu. Teraz je wznowiono i SpaceX szykuje się do kolejnej misji. Kiedy odbędzie się 9. lot rakiety Starship? Wiele wskazuje, że jeszcze w tym miesiącu.