Firma zbadała przyczyny nieudanego lotu drugiego stopnia Starshipa, który w styczniu spektakularnie eksplodował . To sprawiło, że SpaceX wprowadziło w statku różne zmiany sprzętowe oraz operacyjne . Ma to wpłynąć na poprawę niezawodności stopnia. Przy okazji w planach jest coś, czego nie udało się dokonać wcześniej.

Nadchodzący lot odbędzie się po tej samej trajektorii suborbitalnej, co poprzednie misje i ma na celu testy nieosiągnięte podczas poprzedniego lotu, w tym pierwsze rozmieszczenie ładunku Starshipa i wielokrotne eksperymenty ponownego wejścia w atmosferę, mające na celu powrót górnego stopnia do miejsca startu w celu jego złapania. Lot obejmuje również start, powrót i złapanie boostera Super Heavy

8. lot rakiety Starship zapowiada się więc naprawdę ekscytująco. Wiemy, że SpaceX ponownie spróbuje złapać pierwszy stopień Super Heavy z wykorzystaniem wielkich ramion zamocowanych do wieży. Do tej poru udało się to dwa razy. Statek nie zostanie odzyskany, ale zabrane podczas misji dane pozwolą go przygotować do tego zadania, czego firma może podjąć się na przykład już przy okazji kolejnego startu.