Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Wywierci go ogromna tarcza TBM.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce jest częścią dużej inwestycji kolejowej o nazwie Podłęże - Piekiełko. Powstaje on pod Pisarzową i będzie długi na blisko 4 kilometry. PKP PLK pochwaliło się postępem prac i zapowiada, co wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce wywierci wielka maszyna TBM

Prace na miejscu pod Pisarzową trwają już od dawna. Kilka miesięcy temu na plac budowy trafiły dwie wielkie maszyny TBM, które przypłynęły z Chin. Mniejsza z nich ("Kinga") rozpoczęła odwiert kilka tygodni temu. Inwestor pochwalił się postępem prac i do tej pory wywiercono odcinek o długości blisko 300 metrów.

Już prawie dwa miesiące tarcza TBM "Kinga" drąży podziemny tunel pod Pisarzową. Maszyna codziennie trawi kolejne metry górotworu. Do dziś maszyna wybudowała niemal 300 metrów podziemnej budowli. Dystans ten rośnie z godziny na godzinę, bo prace trwają w tym miejscu bez przerw

Dodano, że druga z tarcz TBM o nazwie "Jadwiga", która wywierci właściwy tunel pod Pisarzową, jest obecnie w trakcie montażu. Wybrane elementy umieszczono w specjalnej kołysce, co umożliwi wprawienie jej w ruch. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to maszyna rozpocznie prace w ciągu najbliższych tygodni.

"Jadwiga" to potężna tarcza TBM z Chin

Maszyna została sprowadzona na potrzeby inwestycji z Chin. TBM przypłynął do Polski późną zimą i następnie został przetransportowany do Małopolski. Była to bardzo trudna akcja. W jej trakcie wykorzystano kilkadziesiąt wyspecjalizowanych zestawów transportowych, których przejazd odbywał się etapami.

Tarcza TBM z racji wielkich rozmiarów musiała zostać rozebrana na mniejsze elementy, które następnie można było przewieźć na miejsce inwestycji. Tam zaczęto je składać w całość i w tym celu wykorzystano m.in. ogromny dźwig Herkules.

Łączna waga maszyny to 2534 tony, a długość to blisko 90 metrów. Napęd główny waży 100 ton. Natomiast przenośnik ślimakowy jest długi na prawie 20 metrów, a jego waga to 85 ton. Sama tarcza skrawająca ma średnicę blisko 11 metrów i waży 245 ton. Prace po uruchomieniu mają potrwać około 10 miesięcy.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce skróci czas przejazdu pociągów

Tunel wiercony pod Pisarzową ma znacząco skrócić czas przejazdu pociągów z Krakowa do Nowego Sącza. Inwestycja jest częścią linii 104 i znajdzie się na odcinku między Męciną a Mordarką. Łączna długość budowli to 3750 metrów.

Jeśli prace będą odbywały się według założonego harmonogramu, to pierwsze pociągi pojadą nowym tunelem już w 2027 r. Czas podróży z Krakowa do Nowego Sącza ma zostać skrócony do około godziny.

