W Polsce realizowanych jest obecnie wiele inwestycji związanych z koleją. Jedną z najważniejszych jest modernizacja linii 104, która znacząco skróci czas przejazdu pociągów w Małopolsce. Jednym z elementów będzie długi na blisko 4 kilometry tunel, który wywierci ogromna maszyna TBM.

Ogromna maszyna TBM już w Polsce

PKP PLK z myślą o budowie tunelu kolejowego na linii Chabówka – Nowy Sącz zamówiło dwie maszyny TBM z Chin. Pierwsza z nich (mniejsza) przybyła do Polski w zeszłym roku i jej celem jest wydrążenie odcinka ewakuacyjnego. Natomiast pod koniec lutego do kraju przypłynęła druga, która jest prawdziwym kolosem.

Większa z dwóch maszyn TBM przypłynęła z Chin do portu w Gdańsku na pokładzie statku TIAN YOU. Ładunek był tak ogromny, że jego rozładowanie trwało aż trzy dni. Kolejnym etapem jest transport do Małopolski i jest to bardzo trudne zadanie logistyczne.

PKP Polskie Linie Kolejowe zdecydowały się na przetransportowanie maszyny TBM z wykorzystaniem aż 88 wyspecjalizowanych zestawów transportowych, których przejazd odbędzie się w czterech etapach. Ładunek jest tak wielki, że musiał zostać podzielony na mniejsze części. Sprzęt zostanie złożony w całość na miejscu i w tym celu zostanie wykorzystany m.in. ogromny dźwig Herkules.

Wielki TBM waży ponad 2,5 tys. ton

Chiński TBM dostarczony do Polski to prawdziwy kolos. Łączna waga maszyny to 2534 tony, a długość to blisko 90 metrów. Napęd główny waży 100 ton i jest to najcięższy element. Natomiast przenośnik ślimakowy jest długi na prawie 20 metrów, a jego waga to 85 ton.

Głowica tnąca ma średnicę blisko 11 metrów, a jej łączna waga to 245 ton. Na czas transportu została ona podzielona na pięć elementów, z których najcięższa jest część centralna o wadze 93 ton.

Maszyna będzie składana na miejscu, gdzie rozpocznie odwiert. W tym celu PKP PLK umieści ją w specjalnej kołysce, co pozwoli na uruchomienie prac. Potrwają one około 10 miesięcy.

TBM wywierci jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce

Tunel będący częścią linii 104 zostanie wywiercony pomiędzy Męciną a Mordarką. Jego długość to 3750 metrów, co czyni go jedną z najdłuższych konstrukcji tego typu w Polsce.

Jest to jeden z najważniejszych etapów całej inwestycji związanej z modernizacją linii kolejowej 104. Po jej zakończeniu podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza ma trwać zaledwie 60 minut. Powinno to być możliwe już od 2027 r.

Jest to jedna z części inwestycji dużego projektu o nazwie "Podłęże — Piekiełko", który umożliwi również skrócenie jazdy pociągom z Krakowa do Zakopanego. Ma to trwać zaledwie 90 minut.

