Chiny to kraj, który ma najdłuższy most na świecie, największą tamę itd. Wymieniać można naprawdę długo. Teraz dowiadujemy się, że w Państwie Środka powstanie rekordowo długi tunel, choć nie dla samochodów czy pociągów. Ma to być specjalny kanał wodny, a wydrąży go (jakby mogło być inaczej) najdłuższa maszyna TBM na świecie.

Najdłuższa maszyna TBM świata ma długość 180 m

Maszyna TBM, którą Chińczycy postanowili zbudować z myślą o realizacji projektu, jest naprawdę ogromna. Nazywa się Jianghan Ping i ma aż 180 m długości. Dla porównania to tyle, co siedmioczłonowy skład Pendolino.

Maszyna jest znacznie szersza od pojazdu PKP Intercity. Jej tarcza ma średnicę aż 11,93 m. Jianghan Ping waży 3550 ton. To tyle, co cały pociąg towarowy załadowany węglem. TBM jest więc naprawdę potężny. Warto dodać, że instalacja jego tarczy w miejscu startu odwiertu trwała aż dwa miesiące.

Dla porównania najdłuższy tunel kolejowy w Małopolsce, który będzie miał długość blisko 4 km, również wydrąży ogromny TBM opracowany w Chinach. To kolos o łącznej wadze aż 3600 ton oraz tarczy o średnicy 11 m.

Tunel wodny w Chinach długi na aż 195 km

Najdłuższa maszyna TBM na świecie ma oczywiście do wykonania niecodzienne zadanie. Wydrąży on specjalny tunel wodny o łącznej długości aż 195 km. Obecnie postęp prac trwa na odcinku o długości 16,6 km. Biorąc pod uwagę to, że drążenie odbywa się z prędkością 260 metrów na miesiąc, to realizacja całego projektu potrwa latami.

Będzie to specjalny kanał, który pozwoli na przekierowanie części wody z rzeki Jangcy do Hanjiang. Jest to część największego projektu hydrotechnicznego na świecie o nazwie South-to-North Water Diversion. Jego celem jest przekierowanie części wody z południa Chin do północnej części kraju, która boryka się z niedoborami. Pierwszy etap inwestycji ma zostać ukończony do 2030 r.

Chiny wierzą, że w ten sposób uda się dostarczyć ponad 9 mld m3 wody rocznie do miast takich jak Pekin i Tiencin. To dużo czy mało? Dobrym porównaniem może być nasz kraj, gdzie całe roczne zużycie przez gospodarstwa domowe szacuje się na około 1,3 mld m3.

