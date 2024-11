PKP Polskie Linie Kolejowe na potrzeby inwestycji sprowadzi wielką maszynę TBM, która następnie wykona odwiert długi na blisko 4 kilometry . Urządzenie pochodzi z Chin, gdzie niedawno przeszło testy oraz odbiory, co odbyło się w tamtejszej fabryce Changsha. Informowano o tym na oficjalnym kanale "Podłęże-Piekiełko" pod koniec października. Co dalej?

Obecnie trwają przygotowania maszyny do podróży z Chin do Polski. To prawdziwy kolos o wadze przekraczającej 3600 ton. Dlatego w celu transportu wymagany jest demontaż. TBM zostanie rozebrany na około 90 części, co ułatwi jego dostarczenie do Polski.