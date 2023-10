Obecnie najdłuższy tunel kolejowy świata to Tunel Bazowy św. Gottharda w Szwajcarii, który ma długość 57,1 km. Tymczasem na granicy włosko-francuskiej realizowana jest inwestycja, która pobije ten rekord. Jest nim Tunel Bazowy Mont d'Ambin, który będzie minimalnie dłuższy.

Najdłuższy tunel kolejowy świata będzie drążony w Alpach

Tunel Bazowy Mont d'Ambin rozpocznie się we francuskiej miejscowości Saint Jean de Maurienne, a zakończy we włoskiej Susie. Łączna długość obiektu wyniesie 57,7 km, a więc będzie on o kilkaset metrów dłuższy od dotychczasowego rekordzisty. Jest to część nowej linii kolejowej łączącej Turyn i Lyon o długości około 270 km, która pozwoli znacząco skrócić podróżowanie pomiędzy tymi miastami. Wiemy, że jej oddanie do użytku planowane jest na 2032 r.

Reklama

Firma Herrenknecht poinformowała o ukończeniu drugiej tarczy TBM, która posłuży do wykonania odwiertów na granicy francusko-włoskiej. To potężna maszyna, której 180-metrowa tarcza składa się z 10 części, ma średnicę 10,4 m, głowicę z 61 wałkami do skrawania skał oraz masę 2300 ton. Do jej transportu musiano wykorzystać aż 120 ciężarówek. Łącznie do wydrążenia tunelu zostanie wykorzystanych siedem tarcz TBM. Ta dostarczona teraz ma wykonać odwiert o długości około 9 km. Wcześniej wydrążono odcinki po stronie francuskiej.

Tunel Mont d'Ambin to inwestycja za miliardy euro

Tunel Bazowy Mont d'Ambin ma pochłonąć około 8 mld euro. Jest to tylko część całej inwestycji budowy linii kolejowej, którą szacuje się na około 25 mld euro. Finalnie będzie to część korytarza śródziemnomorskiego sieci TEN-T. Warto dodać, że 40 proc. środków na nową inwestycję pochodzi z pieniędzy unijnych.

Nowa linia kolejowa łącząca Turyn i Lyon umożliwi jazdę pociągom osobowym z prędkością do 220 km/h. Cała podróż ma zajmować około 4 godzin. Dopuszczony zostanie także ruch towarowy. Te pociągi będą mogły jechać z prędkością do 100 km/h. Ma to pozwolić na zmniejszenie ruchu ciężarówek pomiędzy Francją a Włochami.