Miliony na kolei. PKP Intercity bije wszelkie rekordy?

Wiele mówimy o kolejnych milionach polskich lotnisk, cieszą nas świetne wyniki rodzimego LOT-u i nie tylko. A co słychać u PKP Intercity? Okazuje się, że liczba obsługiwanych pasażerów przez tego przewoźnika poleciała w tym roku niesamowicie w górę. Jak podano w oficjalnych komunikatach, w okresie od stycznia do września 2023 roku, z usług PKP Intercity skorzystało aż 50 milionów pasażerów.

Choć do końca roku pozostał jeszcze dobry kwartał, to już można mówić o pobiciu zeszłorocznego wyniku. Ten osiągnięty w 2022 roku wyniósł 46 milionów. Oznacza to, że na trzy miesiące przed końcem roku, PKP Intercity zdołało poprawić rzeczony rezultat o aż 4 miliony. Brzmi nieźle, choć to jeszcze nie koniec.

Plany rodzimej spółki są bardzo ambitne, o czym świadczy plan osiągnięcia aż 60 milionów pasażerów obsłużonych na koniec 2023 roku. PKP Intercity się nie zatrzymuje, a w rozwoju i pozyskiwaniu kolejnych klientów z pewnością pomagają nowe usługi. Mowa tu np. o zdecydowanie ułatwionym kupowaniu biletów. Te możemy zdobyć w niektórych aplikacjach, a od niedawna nawet z poziomu Google Maps.

W zdobywaniu kolejnych klientów pomagają też ciekawe promocje okresowe. We wakacje opłacało się korzystać z usług PKP Intercity w grupach (np. 3-osobowych lub większych), a od października ruszyła specjalna promocja na bilety. Ich ceny zaczynają się już od 19 zł, nieco drożej (bo od 49 zł) w przypadku pociągów Pendolino.