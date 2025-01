W ramach prowadzonych prac do 2032 r. powstanie także niespełna 10-kilometrowy tunel na Odolanach w Warszawie. Zostanie wydrążony na głębokości dochodzącej do 30 metrów, a pociągi wjadą do niego tuż za Warszawą Zachodnią. Liniami Kolei Dużych prędkości będą mogły pojechać składy rozpędzające się do 350 km/h.