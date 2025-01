Najdłuższy most na świecie został zbudowany w Chinach w XXI wieku. Konstrukcja ma rekordową długość, co pozwoliło na wpisanie jej do Księgi Rekordów Guinnessa. Nastąpiło to kilkanaście lat temu i do tej pory ustanowiony wynik nie został pobity. Danyang-Kunshan Grand Bridge powstał również w bardzo krótkim czasie.

Danyang-Kunshan Grand Bridge znajduje się w Chinach

Zacznijmy od przybliżenia tej budowli. Danyang-Kunshan Grand Bridge to bezapelacyjnie najdłuższy most na świecie, który został zbudowany w Chinach. Państwo Środka słynie z rozmachu i nie inaczej jest w tym przypadku. Zwłaszcza że jeszcze przed oddaniem tej konstrukcji kraj ten i tak mógł pochwalić się najdłuższym mostem o nazwie Tianjin Grand Bridge, którego długość przekracza 110 kilometrów. Ten drugi został zbudowany w podobnym czasie.

Danyang-Kunshan Grand Bridge to obecnie najdłuższy most na świecie, którego łączna długość to aż 164,8 kilometra. To mniej więcej tyle, co 1/4 długości Polski, co z pewnością robi wrażenie. Konstrukcja została zbudowana z myślą o pociągach, a dokładniej dla chińskiej linii Szybkiej Kolei Pekin-Szanghaj. Łączy ona główne strefy ekonomiczne w Chińskiej Republice Ludowej: Zatokę Pohaj i deltę Jangcy. Każdego dnia trasę przejeżdża w każdym z kierunków kilkadziesiąt składów.

Warto dodać, że trasę kolejową budowano z myślą o pociągach, które mogłyby jeździć z prędkością do 380 km/h. Jednak ze względów ekonomicznych prędkość eksploatacyjną obniżono na początku do maksymalnie 300 km/h. Mimo to pozwoliło to na pokonanie wielkiej odległości z Pekinu do Szanghaju w ciągu niespełna 5 godzin. Wróćmy jednak do samego mostu.

Najdłuższy most na świecie znajduje się na trasie kolejowej, która łączy miasta Szanghaj i Nankin w chińskiej prowincji Jiangsu. Konstrukcja przebiega w pobliżu rzeki Jangcy (od 8 do 80 km na południe od jej biegu) i po północnej części omija m.in. miasta Danyang, Changzhou, Kunshan, Suzhou oraz Wuxi.

Rozmawiamy z ekspertem od mostów z Polski

O mostach porozmawialiśmy z prof. dr hab. inż. Janem Biliszczukiem, jednym z najwybitniejszych konstruktorów w Polsce i autorem książek poświęconych mostownictwu. Nasz rozmówca słusznie zauważył, że nasz kraj czy Europa a Chiny, to pod względem tego typu konstrukcji dwa różne światy.

Obecnie świat pasjonuje się bardzo dużymi mostami, tu przodują Chińczycy, zaraz wszystkie rekordy mostowe będą do nich należały. My nie mamy rzeki Jangcy. Budujemy więc mniejsze mosty, ale mamy tu sukcesy międzynarodowe mówi prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

"Przykładem są polskie mosty typu ekstradosed w Kwidzyniu przez Wisłę i na obwodnicy Ostródy, które były największymi w tej klasie obiektami w Europie. Polskie mosty lokują się też na krótkich listach najwybitniejszych konstrukcji w konkursach IABSE, fib czy Footbridge. To na przykład kolejowy most przez Wisłę w Krakowie (2022), most Rędziński przez Odrę (2014) oraz kładka nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim (2022)."

Prof. Biliszczuka zapytaliśmy również o najciekawszy (subiektywnie) most na świecie pod względem konstrukcyjnym. Wybór padł na następujący projekt:

Najciekawszym konstrukcyjnie mostem moim zdaniem jest drogowo-kolejowy most przez Bosfor (wisząco-podwieszony Sułtana Selima) o przęśle 1408 m projektu Michela Virlogeux zbudowany w roku 2016. Jest to współczesne wykorzystanie koncepcji znanej z mostu Brooklińskiego w Nowym Jorku. Oczywiście warto zobaczyć też wiadukt Millau we Francji z 1994 r. projektu tego samego autora komentuje nasz rozmówca.

Musieliśmy również zapytać o najciekawsze mosty w Polsce. Tutaj wybór był trudniejszy.

"W naszym kraju mamy ponad 40 tysięcy obiektów mostowych, w tym około 8 tysięcy mostów kolejowych. Około 15 tysięcy z nich jest w eksploatacji ponad 100 lat. Kilka obiektów istnieje ponad 400 lat, jest więc w czym wybierać. Na pewno warto zobaczyć i poznać historię najstarszego mostu w Polsce – św. Jana nad Młynówką w Kłodzku z 1390 r., mostu nad fosą Parkową w Opatówku, najstarszego w Polsce mostu żelaznego z 1824 r., mostu przez Wisłę w Tczewie z 1857 r., jest to zabytek klasy światowej" — mówi prof. Biliszczuk.

Wśród współczesnych konstrukcji wylicza z kolei największy w Polsce most Solidarności przez Wisłę w Płocku o przęśle 375 m zbudowany w roku 2005, most Rędziński przez Odrę we Wrocławiu, jedna z nielicznych polskich konstrukcji znanych na świecie (2011), most im. Gen. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu, obiekt łukowy o wyjątkowej urodzie. Powstało też kilka małych mostów i kładek dla pieszych typu punkt charakterystyczny jak np. kładka przez Dunajec w Sromowcach Niżnych — mówi nasz rozmówca.

Prof. Jan Biliszczuk stwierdził również, że "w ostatnich latach polskie mostownictwo przeżywa swój najlepszy okres w historii".

Jak przebiega najdłuższy most świata?

Jak nietrudno się domyślić, ogromna długość mostu Danyang-Kunshan Grand Bridge sprawia, że przebiega on nad różnymi terenami. Podróżujący mogą liczyć na bardzo ciekawe widoki, choć nierzadko są one dosyć pospolite, jak na przykład pola ryżowe. Można jednak też podziwiać rzeki, kanały czy naturalne zbiorniki wodne. W tym ostatnim przypadku na uwagę zasługuje 9-kilometrowy odcinek, który biegnie nad jeziorem Yangcheng w mieście Suzhou.

Patrząc się na najdłuższy most na świecie z boku nie widać oczywiście jego początku i końca. Widok rozpościera się na długie kilometry, co tylko nadaje rozmachu ogromnej konstrukcji.

Warto dodać, że konstrukcja składa się z dwóch części. Pierwszą jest Danyang, która ma długość 52,4 kilometra. Drugą Kunshan o długości 112,4 kilometra. Most zaprojektowano tak, aby mogły pod nim przepływać statki, a jego prześwit wynosi 150 metrów. Wysokość konstrukcji sięga 79 metrów, a szerokość to 30 metrów.

Danyang-Kunshan Grand Bridge zbudowano w cztery lata

Budowa tak ogromnej konstrukcji przywodzi na myśl jedno: musiało to trwać latami. Tutaj jednak pojawia się spore zaskoczenie. Rzeczywiście wybudowanie tak wielkiego mostu w wielu regionach świata mogłaby trwać nawet dekadami. Jednak Chińczycy "uwinęli się" z powierzonego zadania w ciągu zaledwie czterech lat!

Projekt najdłuższego mostu na świecie został powierzony grupie China Road and Bridge Corporation (CRBC), która jest spółką zależną China Communications Construction Company. Do pracy zatrudniono około 10 tys. pracowników. Łączny koszt budowy Danyang-Kunshan Grand Bridge to około 8,5 mld dolarów.

W trakcie budowy wykorzystano mnóstwo materiałów. Część nad jeziorem Yangcheng opiera się na 2 tysiącach filarów, gdzie wykorzystano 450 tys. ton stali. Pozostała konstrukcja bazuje na 9,5 tys. betonowych palach. Most zbudowano w taki sposób, aby przetrwał wstrząsy o 8 stopniach w skali Richtera oraz ekstremalne warunki pogodowe, jak i wykazuje dużą odporność na uderzenia statków – nawet o masie sięgającej aż 300 tys. ton. Zakładana żywotność Danyang-Kunshan Grand Bridge to ponad 100 lat.

Prace nad największym mostem świata sfinalizowano w 2010 r. Natomiast uroczyste otwarcie Danyang-Kunshan Grand Bridge odbyło się 30 czerwca 2011 r. W tym samym roku został on wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdzie dzierży otrzymany tytuł do dziś.

Chiny mają inne najdłuższe mosty na świecie

Danyang-Kunshan Grand Bridge jest rekordzistą, ale Państwo Środka może pochwalić się również innymi mostami o ogromnym rozmachu. W zasadzie to w Chinach znajdują się trzy najdłuższe mosty na świecie. Pozostałe dwa to Tianjin Grand Bridge o długości 113,7 kilometra oraz Weinan Weihe Grand Bridge rozciągający się na 79,7 kilometra.

Warto dodać, że w momencie ukończenia prac nad Weinan Weihe Grand Bridge był to najdłuższy most na świecie. Został on oddany do użytku w 2008 r. Trzy lata później tytuł odebrała mu inna konstrukcja z Chin.

