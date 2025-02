Podłęże – Piekiełko to ogromna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych, która pozwoli znacząco skrócić czas przejazdów pociągów w Małopolsce. Jednym z elementów projektu jest najdłuższy tunel kolejowy w Polsce , który ma być wydrążony na trasie Limanowa – Nowy Sącz. Obecnie trwają przygotowaniu do montażu wielkiej maszyny TBM.

Transport większej maszyny TBM prowadzi z portu w Szanghaju do Gdańska. Stamtąd elementy konstrukcji zostaną przewiezione specjalnymi autami ciężarowymi. W tym celu potrzeba aż 88 wyspecjalizowanych zestawów transportowych. Ma to odbywać się w częściach, gdyż całość rozebrano na mniejsze elementy.

Cały ładunek waży aż 2534 tony . Po złożeniu maszyna będzie miała 90 metrów długości . Tarcza tnąca ma średnicę 11 metrów i jest podzielona na 5 części. Jej łączna waga to 245 ton. Najcięższy element to napęd główny o wadze 100 ton . Przenośnik ślimakowy jest długi na blisko 20 metrów i waży 85 ton.

Maszyna TBM będzie składana na miejscu. Oczywiście jest to tak duży kolos, że do pracy potrzebne są specjalne narzędzia. Pod Męciną, gdzie rozpocznie się drążenie tunelu, znajduje się ogromny dźwig Herkules, który waży aż 500 ton .

Maszyna ma podstawę o wymiarach 9 na 11 metrów, a do poruszania się wykorzystuje system oparty na dwóch gąsienicach o długości 11 metrów oraz szerokości 1,2 metra. Dźwig Herkules, który również wymagał specjalnego transportu, pozwoli na umiejscowienie TBM-a w tak zwanej kołysce, co pozwoli na rozpoczęcie odwiertu.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce ma być drążony przez około 10 miesięcy. Koszt inwestycji to bagatela 750 mln złotych. Długość tunelu to około 3,75 kilometra. Będzie on częścią nowej linii kolejowej, która ma znacząco skrócić czas przejazdu pociągów z Krakowa do Nowego Sącza.