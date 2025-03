Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje obecnie pod Pisarzową. Pozwoli to na znaczące skrócenie podroży kolejowych w Małopolsce. To trudna i złożona inwestycja. Podczas wiercenia dwóch tuneli zostaną wykorzystanie duże maszyny TMB, które sprawdzono do kraju z Chin. W trakcie dzisiejszej konferencji poznaliśmy ich nazwy.

Tunele pod Pisarzową wywiercą tarcze TBM Jadwiga i Kinga

Dziś na miejscu inwestycji odbyła się specjalna konferencja, podczas której zainaugurowano prace pod Pisarzową. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.

W trakcie konferencji ogłoszono nazwy dwóch maszyn TBM mających wywiercić najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Zgodnie z tradycją zdecydowano się na wybór imion żeńskich. Są to Jadwiga oraz Kinga.

Jadwiga to większa z dwóch maszyn TBM, które sprowadzono z Chin. Było to bardzo skomplikowane zadanie logistyczne. Zwłaszcza podczas transportu lądowego z portu w Gdańsku do Małopolski, gdzie trzeba było wykorzystać kilkadziesiąt wyspecjalizowanych zespołów transportowych.

Jadwiga to prawdziwy kolos, którego łączna waga przekracza 2,5 tys. ton. Średnica tarczy to blisko 11 metrów i tylko ten element waży 245 ton. Całość przywieziono w elementach i składano w całość na miejscu z wykorzystaniem ogromnego dźwigu Herkules, którego dostarczenie pod Pisarzową też nie było prostym zadaniem.

Natomiast Kinga to mniejsza z dwóch tarcz TBM, która przypłynęła do Polski jeszcze w zeszłym roku. Ją również transportowano w częściach, bo łączna waga przekracza 600 ton, a głowica tnąca ma średnicę 4,8 metra. Maszyna wywierci mniejszy z dwóch tuneli, który ma pełnić funkcję ewakuacyjną.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce długi na prawie 4 kilometry

Tunel, który zostanie wywiercony pod Pisarzową, jest częścią linii kolejowej 104. Będzie on długi na 3750 metrów i w momencie ukończenia prac powinien być najdłuższą konstrukcją tego typu w kraju. Jego odwiert powierzono Jadwidze, ale jako pierwsza w ruch została wprowadzona Kinga.

Wiercenie dwóch biegnących obok siebie tuneli potrwa miesiącami. Znajdą się one na odcinku między Męciną i Mordarką. Linia kolejowa 104 jest tylko częścią ogromnej inwestycji o nazwie Podłęże - Piekiełko, która ma przyspieszyć ruch pociągów w Małopolsce. Dzięki temu podróż z Krakowa do Nowego Sącza ma trwać tylko zaledwie jedną godzinę. Składy mają tutaj jeździć z prędkością do 160 km/h.

