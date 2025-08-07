Udostępnianie lokalizacji na Instagramie. Inaczej niż pinezki na Messengerze

Udostępnianie pinezki (wysyłanie przypiętej lokalizacji) to dobrze znana funkcja Facebooka, która pozwala udostępnić nasze położenie zaznaczone na mapie i wysłać je Messengerem. Podobna funkcjonalność debiutuje teraz na kolejnej platformie Mety. Mapy Instagrama pozwalają udostępnić lokalizację wybranym znajomym. Funkcja jest domyślnie wyłączona, a po jej włączeniu można ją dezaktywować w dowolnym momencie.

"Instagram Map" działa na zasadzie udostępniania ostatniej aktywnej lokalizacji wybranym znajomym. Użytkownicy mogą wybrać poszczególnych znajomych (osoby, które wzajemnie się obserwują), wybrane osoby lub grupy. Mogą też ustawić miejsca, które nie mają być udostępniane, oraz znajomych, którzy nie będą tego widzieć. Ostatnia aktywna lokalizacja oznacza miejsce, w którym użytkownik był podczas ostatniego korzystania z aplikacji. Lokalizacja nie jest śledzona, gdy Instagram jest wyłączony lub działa w tle.

Mapy Instagrama. Możemy udostępniać i śledzić lokalizację znajomych Meta materiał zewnętrzny

Jak widać, różni się to od udostępniania pinezki na Messengerze. Meta podaje, że opiekunowie nastolatków mają kontrolę nad tą funkcją. Mogą oni zdecydować, czy "Mapy Instagrama" będą u nich włączone, oraz sprawdzać, komu nastolatek udostępnia lokalizację.

Użytkownicy mogą ponadto otwierać mapę, na której zobaczą pinezki, czyli ostatnie lokalizacje swoich znajomych, którzy udostępnili im te dane. Pinezki mogą prowadzić do notatek, zdjęć czy rolek, które te osoby udostępniły w tych miejscach. Treści te są zachowywane na mapie przez 24 godziny.

Funkcjonalność jest już dostępna dla użytkowników z USA, a do kolejnych regionów trafi wkrótce.

Rolki polubione przez znajomych. Nowa karta na Instagramie

Podobnie jak zwykłe posty ze zdjęciami, tak również rolki na Instagramie mają plakietki, które informują, kto z naszych obserwowanych je polubił. Teraz dochodzi do tego nowa funkcja. Jest to karta w rolkach, na której zobaczymy publiczne treści, z którymi nasi znajomi dokonali interakcji. Kategoria "Friends" ("Znajomi") zaczęła być testowana wcześniej w 2025 roku, lecz dostęp do niej mieli tylko nieliczni. Meta ogłosiła, że ta funkcja zaczęła być udostępniana globalnie.

Jak sprawdzić, co polubili nasi znajomi na Instagramie? Wystarczy stuknąć opcję "Friends" ("Znajomi") obok karty "Reels" ("Rolki") podczas oglądania rolek.

Nowa karta "Znajomi" na Instagramie. Tu przejrzysz rolki, które polubiły obserwowane przez ciebie osoby Meta materiał zewnętrzny

Czy oznacza to koniec naszej względnej prywatności i wszyscy nasi znajomi będą dostawać powiadomienia o wszystkim, co polajkowaliśmy, podobnie jak to miało miejsce na dawnym Facebooku? Otóż nie. Instagram wprowadza ustawienia, które pozwalają to kontrolować. Możesz wybrać opcję, by ukrywać swoje polubienia i komentarze w rolkach, a także wyciszyć dymki (plakietki z ze zdjęciami profilowymi), które pokazują, kto z twoich obserwowanych polubił daną rolkę.

Udostępnianie postów i rolek na Instagramie. Jak działa repostowanie?

Repostowanie, czyli ponowne udostępnianie, znamy dobrze choćby z Facebooka. W przypadku Instagrama wyglądało to inaczej. Mogliśmy udostępniać rolki i zdjęcia w relacjach. Teraz platforma społecznościowa daje możliwość udostępniania publicznych rolek i postów na tablicy, aby łatwiej z nimi dotrzeć do znajomych. "Reposty" będą pojawiać się na tablicach (czyli w "feedzie") naszych followersów, a także w osobnej zakładce na naszym profilu. Dzięki temu łatwo będziemy mogli powrócić do repostowanych treści.

Repostowanie na Instagramie. Teraz można udostępniać posty i rolki innych użytkowników na tablicy Meta materiał zewnętrzny

Reposty nie są kradzieżą cudzych postów i rolek, lecz jedynie ich udostępnieniem (podobnie jak to działa np. na Facebooku czy Twitterze). To nie to samo, co pobranie zdjęcia albo filmu z Instagrama i wrzucenie go z własnego konta. Oryginalni autorzy są cały czas widoczni i ta funkcja pozwala im podnieść zasięgi. Kiedy bowiem ktoś spoza znajomych repostuje rolkę albo zdjęcie, algorytm proponuje te materiały jego followersom - nawet jeśli nie obserwują oni oryginalnego twórcy.

