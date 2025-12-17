PKP Intercity rośnie jak na drożdżach i w listopadzie już został pobity rekord liczby pasażerów ustanowiony w całym 2024 r. Świetne wyniki to jedno, ale to oznacza, że przewoźnik potrzebuje więcej pociągów, które zapewnią dodatkowe miejsca dla podróżnych. Dlatego m.in. spółka kupiła używane wagony niemieckie, które pozyskano od Deutsche Bahn.

Prezes PKP Intercity prezentuje używane wagony niemieckie na zdjęciach

PKP Intercity próbowało pozyskać używane wagony niemieckie już wcześniej, ale transakcja nie doszła do skutku. Tym razem się udało. Firma zakupiła kilkadziesiąt pojazdów typu DB Fernverkehr klasy pierwszej oraz drugiej. Są to zarówno wagony bezprzedziałowe, jak i z przedziałami.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski udostępnił na platformie X kilka zdjęć, na których zaprezentowano wnętrze tych wagonów. Siedzenia mają być wygodne i pojazdy są klimatyzowane. Ponadto są wyciszone i powinny w dużym stopniu tłumić hałas.

Kupione przez PKP Intercity wagony niemieckie od Deutsche Bahn mogą pochwalić się dopuszczeniem RIC, co pozwoli podczepić je do pociągów jeżdżących za granicę. Nie tylko do Niemiec, ale też Czech, Austrii, Słowacji i Węgier. Ponadto umożliwiają jazdę z prędkością do 200 km/h.

Kiedy niemieckie wagony zostaną doczepione do pociągów PKP Intercity?

Rodzimy przewoźnik zakupił od Kolei Niemieckich 50 używanych wagonów i pojawią się one na trasach w pierwszym kwartale 2026 r. Pierwsze mogą wyjechać na polskie tory już w styczniu. W ramach procesu przystosowywania pojazdów do rodzimych warunków.

Szersze wdrożenie ma odbyć się później i nastąpi to prawdopodobnie w marcu 2026 r. Proces przygotowania oraz czyszczenia wagonów został powierzony PKP Intercity Remtrak.

Przy okazji warto dodać, że PKP Intercity odebrało już wszystkie z 26 zmodernizowanych wagonów Z1B. W ramach odnowienia zapewniono "wygłuszenie, gniazdka 230V i USB, Wi-Fi, klimatyzację, indywidualne oświetlenie i automatyczne drzwi". Są to pojazdy przystosowane do prędkości 200 km/h. Pierwsze z nich już kursują. Jeżdżą m.in. na trasach Warszawa-Zakopane oraz Łódź-Kołobrzeg.

