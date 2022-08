W ostatnim czasie dało się zauważyć na Instagramie popularny, szeroko udostępniany post ostrzegający przed tym, że platforma wraz z nową aktualizacją może odczytywać naszą dokładną lokalizację. Takie informacje łatwo wzbudzają strach, dlatego nic dziwnego, że przekazywały ją dalej firmy, duże konta celebrytów, a także zwykli użytkownicy, zaniepokojeni swoją prywatnością.

Ta informacja jest jednak trochę prawdziwa, a trochę nie. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie jest to nowa opcja. Udostępnianie dokładnej lokalizacji jest możliwe na iPhone’ach od 2020 roku, kiedy zadebiutował iOS 14.

Przekazywana na szeroką skalę wiadomość spowodowała reakcję Instagrama. Jak czytamy na Twitterze, Instagram widział post zaniepokojonych użytkowników, jednakże zapewnia, że nie udostępnia lokalizacji innym podmiotom. Dokładna lokalizacja jest używana do map oraz znaczników, natomiast widoczna jest jedynie dla aplikacji, a nie innych użytkowników.

Użytkownik Instagrama nie powinien być w stanie wskazać swojego adresu, po prostu geotagując zdjęcie, chyba że faktycznie wtedy wybierze konkretną lokalizację np. restauracji. Jeśli sami nie podamy adresu, geotagi również nie powinny go zawierać.

Przy okazji tego lekkiego nieporozumienia, to może być dobry moment na to, aby sprawdzić, jakie dane przekazujemy aplikacjom. Warto też przemyśleć, czy treści przez nas udostępniane nie są zbyt szczegółowe lub wrażliwe - jeśli regularnie pokazujemy, że o konkretnej godzinie wychodzimy z domu, może to być wspaniała informacja dla potencjalnych złodziejów.

Jak wyłączyć dokładną lokalizację na Instagramie?

Dokładne położenie jest domyślnie włączone w iPhone’ach, ale możemy je wyłączyć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, przechodzimy do Ustawień (telefonu, a nie w obrębie aplikacji). Dopiero tam na liście odnajdziemy Instagrama. W ustawieniach tej konkretnej aplikacji interesuje nas "Położenie". Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni w opcje dotyczące lokalizacji - możemy tam wskazać, kiedy apka ma do niej dostęp, a poniżej także włączymy lub wyłączymy dokładne położenie.